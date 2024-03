Thaynara OG faz mudança radical no visual - Reprodução do Instagram

Publicado 20/03/2024 13:56

Rio - Thaynara OG fez uma transformação radical no visual e mostrou o resultado aos fãs, nesta quarta-feira, dia que completa 32 anos. A influenciadora digital surgiu com os fios mais curtos e escuros em um vídeo publicado no Instagram. Ela disse que a mudança faz parte de um novo ciclo de sua vida.

"20 de março. Meu aniversário. Novo ciclo. Novo visual. Tenho passado por tantas provações nos últimos meses, que esse ano completo mais um ciclo me sentindo mais madura e confiante. Me permiti sair da minha zona de conforto pra desapegar e conhecer a versão mais “irreconhecível” de mim mesma (uma Thay com o cabelo curtinho)", escreveu ela na legenda.



"Essa é a versão que inaugura um período de mudanças na minha vida, acompanhadas de um crescimento pessoal e profissional. Grata por celebrar minha vida com minha família, pelas bençãos que tenho ao longo do caminho e por tanto carinho que recebo sempre! Obrigada demais!", completou.

Os fãs de Thay elogiaram o novo visual dela. "O curtinho é um caminho sem volta. Ficou linda", disse um admirador da influenciadora. "Ficou mais gata ainda", disse outro.