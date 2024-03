Eslovênia e Vyni protagonizam barraco na web - Reprodução do Instagram

Publicado 20/03/2024 09:02

Rio - Eslovênia Marques e Vyni, ex-participantes do "BBB 22", protagonizaram uma briga nas redes sociais, nesta terça-feira. Tudo começou quando o cearense publicou um desabafo no X, antigo Twitter, dizendo que não entendia o comportamento de pessoas que já participaram do reality show em relação aos novos integrantes da casa mais vigiada do Brasil.

"Uma coisa que eu nunca vou entender é ex-BBB que sofreu hate pra caramba incentivando o mesmo pra novos participantes", escreveu ele, sem citar nomes. "Pena que alguns vivem em um limbo tão grande (não sei se de caráter, de talento/preparo ou de atenção) que preferem entrar na onda do ódio ou ressuscitar assuntos antigos de edições passadas pra terem o mínimo de engajamento", completou.

Eslô, então, disse que se decepcionou com um brother de sua edição e o acusou de viver em cima de um personagem. "Uma coisa que nunca vou entender: como eu pude me enganar tanto na minha edição, dando minha vida lá dentro por pessoas (bem específicas) que são completamente diferentes aqui fora. Deve ser bem difícil viver em cima de um personagem, a pessoa fica catando coisa pra aparecer", escreveu a modelo, que também não revelou para quem se tratava a indireta.

Viny acreditou que o recado era para ele e publicou em seu perfil: "Afastou-se de quase todos, não quis contato com ninguém, age feito estrela, guardou rancor de quem não te defendeu (mas se afastou até de quem o fez). Fazia e faz comentários com duplo sentido nas redes que atraem hate pras pessoas por nada, mas nunca 'é sua intenção'. Experiência em aparecer com o nome dos outros? Você é imbatível! E não, eu não concordo com ex-BBB jogando hate em participante! Sinto muito se pra você é ok", afirmou.

"Paradoxo é chamar alguém de personagem sendo você o personagem perfeito. Tão perfeito que até hoje engana quem não te conhece aqui de fora... antes e depois de tudo. A coroa do glamour da falsidade não é minha... é toda sua, 'miss movin on'. A propósito, não curto indiretinha. Essa é pra você", escreveu Vyni, marcando o perfil da influenciadora. Eslovênia respondeu a pulicação. "Já teve o engajamento que quis? Agora você pode dormir tranquilo. Vai tropeçar em alguma porta ou parede e me deixa em paz, por favor", comentou ela. "De tanto tropeçar nas portas, acabei caindo em mim. Foi ótimo! Recomendo que você faça o mesmo. Está notório que precisa", rebateu Vyni.

Confira:

Uma coisa que eu nunca vou entender é ex-BBB que sofreu hate pra caramba incentivando o mesmo pra novos participantes. #BBB24 — Vyni (@vyniof) March 19, 2024

Uma coisa que nunca vou entender:

Como eu pude me enganar tanto na minha edição, dando minha vida lá dentro por pessoas ( bem específicas ), que são completamente diferentes aqui fora.

Deve ser bem difícil viver em cima de um personagem, a pessoa fica catando coisa pra aparecer. — Eslô Marques (@eslomarques) March 19, 2024

A propósito, não curto indiretinha. Esse é pra você @eslomarques — Vyni (@vyniof) March 20, 2024