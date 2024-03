Ana Hickmann e Edu Guedes são clicados em aeroporto no Rio - A .R / Agnews

Publicado 20/03/2024 07:47

Rio - Após marcarem presença em uma feira de negócios, Ana Hickmann e o namorado, Edu Guedes, embarcaram no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta terça-feira. Apaixonado, o casal circulou pelo local de mãos dadas e bem sorridentes. A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record TV, apostou em um look composto por blusa branca e calça preta para a ocasião.