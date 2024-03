Sandy mostra fotos de viagem para Copenhagen, na Dinamarca - Reprodução do Instagram

Rio - Aos 41 anos, Sandy fez sua primeira viagem sozinha. O destino escolhido pela cantora foi Copenhagen, na Dinamarca.Em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira, a artista, que é mamãe de Theo de nove anos, falou sobre a experiência, mostrou algumas fotos do passeio e ainda contou que assistiu ao show do cantor norte-americano John Mayer.

"Passando aqui pra deixar um registro muito, muito especial. Há uns dias eu embarquei na minha primeira viagem solo. Fui pra Copenhagen, na Dinamarca, que há tempos eu queria conhecer. Tô muito acostumada a viajar pra fora do Brasil… Mas sozinha foi a primeira vez. Eu nunca tinha tido essa vontade. Me senti numa grande aventura. Tantas sensações… medo, insegurança, uma vontade doida de me jogar nessa loucura do outro lado do mundo… Ver o que eu ia encontrar fora e, principalmente, dentro de mim. E, olha, encontrei. Muitas coisas", começou ela, que anunciou o fim da relação com Lucas Lima no ano passado.

Em seguida, Sandy revelou o que fez durante a viagem. "Eu estou muito acostumada a me analisar – sou craque nisso. Mas esse mergulho no silêncio foi bem novo pra mim. Aliás, que silêncio! Essa constatação foi a primeira que me ocorreu. Não vou descrever tudo que aconteceu. Mas posso dizer que entre programações feitas por mim e pra mim, muitas caminhadas na rua, frio, chuva, vento forte, música muito boa, dor nos pés, nas mãos congeladas, passeios frustrados, comida muito gostosa e diferente, suspiros, lágrimas, risada alta (sem ter com quem compartilhar, porém alta), tive muitas surpresas incríveis. Que presente que eu me dei. Que ideia maravilhosa essa que eu tive. A sensação que fica é: eu consigo".

Em seu longo relato, ela ainda refletiu. "Eu saio de uma viagem sempre meio triste de pensar que a gente só tem uma chance de viver as coisas… (e é por isso que é tão importante viver sempre o momento presente, estar inteira em cada momento), triste de pensar que é provável que eu não volte mais pra esse lugar que amei tanto conhecer. Não vai dar tempo de conhecer todos os países que quero conhecer e ainda voltar aos que mais gostei depois nessa vida. (Queria que viagem fosse igual a restaurante da cidade onde se vive, onde a gente come sempre que quer, tendo a chance de revisitar os pratos favoritos quantas vezes a gente queira)", afirmou.

Por fim, a irmã de Junior concluiu que deveria viver mais experiências como essas: "Preciso viajar mais, com mais frequência. Preciso viajar sozinha de novo. Obrigada, Deus, obrigada, vida linda. Obrigada a mim mesma. PS: Vi um show incrível de jazz e vi o show solo do John Mayer, que eu admiro tanto desde o primeiro álbum. Foi mágico".