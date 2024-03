Fabiana Justus e família - Reprodução / Instagram

Publicado 18/03/2024 17:33 | Atualizado 18/03/2024 17:40

Rio - Fabiana Justus, de 37 anos, voltou para o hospital nesta segunda-feira (18), para dar continuidade a mais uma etapa do tratamento para a Leucemia Mieloide Aguda. A influenciadora chegou a ficar um período em casa com o marido e seus três filhos, as gêmeas Sienna e Chiara, de 5 anos, e Luigi, cinco meses.

Nas redes sociais, Fabiana compartilhou um texto emocionante, com vídeos e fotos ao lado da família."O domingo que eu precisava antes de continuar a batalha mais importante da minha vida! Amanhã volto para o hospital para dar sequência no meu tratamento. Hoje aproveitei para descer um pouco no prédio, curtir a piscina com as crianças. Grudei neles assim como fiz desde quando tive minha alta do hospital... e vou me agarrar nesses momentos enquanto estiver longe", começou."Sei que não vai ser fácil, mas sei também que é necessário. Ficarei longe deles por mais um período, mas é para ganhar a minha vida com eles de volta. Obrigada, Deus, por minha família! Obrigada por esses momentos em casa! Obrigada por me possibilitar um tratamento! Rumo à cura! E obrigada vocês pela corrente mais linda de amor e orações! Ajuda demais!", concluiu.