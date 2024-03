Wanessa Camargo publica foto sem make - Reprodução / Instagram

Wanessa Camargo publica foto sem make Reprodução / Instagram

Publicado 18/03/2024 20:03 | Atualizado 18/03/2024 20:09

Wanessa Camargo, de 41 anos, compartilhou nesta segunda-feira (18), no Stories do Instagram, uma selfie exibindo sua beleza natural e um vídeo tocando piano. A cantora estava afastada das redes sociais após ser expulsa do "Big Brother Brasil"

fotogaleria

"Voltado pra mim. Criar", declarou a filha de Zezé Di Camargo.



Na noite do último domingo (17), "Voltado pra mim. Criar", declarou a filha de Zezé Di Camargo.Na noite do último domingo (17), Wanessa deu sua primeira entrevista após sair do reality show. Ao "Fantástico", ela falou sobre seus embates com Davi na casa e confirmou o fim do seu namoro com Dado Dolabella.

"Não tive a intenção de cometer racismo em nenhum momento. O que aconteceu foi que ele tinha algumas atitudes. Outras pessoas incomodadas com ele, muito primeiro que eu, vinham me trazer essas questões", disse ela sobre Davi.



A cantora abriu o jogo sobre seu status de relacionamento. "A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho por tudo que vivi. Neste momento, preciso olhar pra mim, pros meus filhos e pro meu trabalho. A gente não deixa de gostar. Ainda tenho um sentimento, lógico, mas quando a gente percebe que a gente precisa, nesse lugar agora, se olhar primeiro. E preciso me amar e me acolher primeiro agora".