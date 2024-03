Wanessa Camargo confirma fim do relacionamento com Dado Dolabella - Reprodução / TV Globo

Publicado 18/03/2024 09:13 | Atualizado 18/03/2024 09:53

Rio - A cantora Wanessa Camargo confirmou o fim do relacionamento com o ator Dado Dolabella. Durante entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, deste domingo (17), a artista comentou sobre o fim da relação após a sua expulsão do BBB 24.



"A gente terminou um relacionamento, tenho muito carinho pelo que vivi, mas agora preciso olhar para mim, para os meus filhos e pro meu trabalho", disse a filha de Zezé Di Camargo.



Ao ser questionada se o tempo na casa influenciou na paixão, Wanessa expressou que ainda havia um sentimento pelo ex. “A gente não deixa de gostar. Eu ainda tenho um sentimento, mas eu preciso me amar e me acolher primeiro agora”, respondeu.

Expulsão do 'BBB 24'

Ainda na entrevista, Wanessa falou sobre a expulsão da casa mais vigiada do Brasil. Acusada de agredir Davi, com quem teve conflitos durante o programa, a sister negou. "Foi uma coisa sem querer, uma brincadeira inconveniente e sem graça. Mas não uma agressão", disse.

Wanessa foi acusada de racismo contra Davi e reconheceu que errou em algumas falas e atitudes que teve dentro do "BBB".

"Eu tenho que ter a humildade de olhar onde estou errando, o que posso fazer para aprender", declara a cantora, que já havia afirmado, em um vídeo publicado nas suas redes, que algumas de suas falas e atitudes seriam reflexo do "racismo estrutural" e pediu desculpas a Davi.

"Devo sim um pedido de desculpas e, consequentemente, à sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas. Me desculpem do fundo do meu coração", disse Wanessa.