Whindersson Nunes - Reprodução / Instagram

Whindersson NunesReprodução / Instagram

Publicado 18/03/2024 20:54 | Atualizado 18/03/2024 21:01

Rio - Whindersson Nunes, de 29 anos, desabafou nesta segunda-feira (18), através do X, o antigo Twitter, sobre as críticas que recebe por conta de sua sinceridade. Tudo começou quando Whindersson pediu que áudios seus, que têm sido usados em animações na web, fossem retirados os palavrões porque pode acabar chegando nas crianças.

fotogaleria

"Um pedido às pessoas que usam áudios dos meus vídeos pra fazer animações, muitas pessoas vem dizer que seus filhos adoram, mas não sou eu quem produz esses vídeos, então se vocês puderem tirar os palavrões eu agradeço.""Me tornei conhecido por paródias, em que uso material dos outros pra fazer meu trabalho, então tudo bem você usar isso pra o seu sustento, enquanto eu for vivo isso esta seguro, mas quando não tiver, provavelmente alguém vai atrás, então se você puder me mandar algo que eu assine e autorize algo você pode mandar um email pra nonstop", continuou.Logo, internautas começaram a ficar preocupados com as falas do humorista e ele rebateu. "Gente, eu falo isso sendo adulto, se uma empresa, uma família ou alguém usa algo de outro, quando um morre as pessoas interessadas vão atrás de todo tipo de dinheiro, não to querendo morrer não, eu to ótimo, gente. Estou falando sobre questões legais, mesmo", explicou."O preço por falar abertamente as coisas é todo dia o povo dizendo que eu to drogado ou pensando que eu vou morrer", desabafou Whindersson.