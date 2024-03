Elisa Lucinda - Divulgação/Jonathan Estrella

Elisa Lucinda

21/03/2024

Rio - A atriz, cantora e escritora Elisa Lucinda, de 66 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para se manifestar sobre a decisão do Tribunal de Barcelona de conceder liberdade provisória ao ex-jogador Daniel Alves se ele pagar fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões), para se livrar da condenação por estupro. O atleta, condenado a mais de quatro anos, ficou preso 14 meses por violentar uma mulher em uma boate.

"Atenção, Justiça brasileira, a Espanha, com a liberdade para Daniel Alves, está estuprando de novo a vítima. Escárnio. Please (por favor), não se omitam no caso do outro jogador brasileiro já condenado pelo mesmo crime. A punição é pedagógica nestes casos. A impunidade protege o agressor. Chega!", escreveu a artista, que interpretou a personagem Marlene, na novela "Vai na Fé", da TV Globo, se referindo ao caso de Robinho.