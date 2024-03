Giovanna Lancellotti mostra queimadura de água-viva - Reprodução do Instagram

Publicado 21/03/2024 11:27

Rio - Giovanna Lancellotti, de 30 anos, contou que foi queimada por uma água-viva durante sua viagem à Tailândia. A atriz compartilhou, no Instagram Stories, nesta quarta-feira, uma foto em que aparecia com a área do pescoço vermelha e escreveu na legenda. "Queimada pela água-viva tailandesa check".

Em seguida, a artista publicou uma imagem em que aparece de biquíni, vestido e boné, e brincou com a situação: "Queimada, porém linda".

Vale lembrar que Giovanna foi pedida em casamento pelo empresário e diretor de Marketing da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), Gabriel David, durante a viagem do casal. Ela, que disse sim para o amado, anunciou a novidade através das redes sociais e exibiu a aliança de noivado. "Uma nova etapa em nossas vidas. Com amor, GG". Os dois estão juntos desde 2021.