Juliette aparece com look de quase R$ 20 mil em aeroporto no Rio de Janeiro

Rio - Juliette mostrou seu estilo casual de luxo onde combinou elegância e conforto no aeroporto Santos Dumont, localizado no centro da capital fluminense . Ela exibiu uma bolsa da renomada marca italiana Miu Miu, avaliada em R$ 15 mil.

Além disso, o boné escolhido por ela, também da mesma marca, tem um valor de R$ 3.150. Juliette se tornou nacionalmente conhecida por ter participado do "BBB 21", onde foi a campeã da temporada, com 90% dos votos.

Uma parcela do público notou que ela parecia ser rejeitada e excluída pelos outros participantes, o que gerou um rápido apoio de muitos telespectadores. Ela também bateu recordes de engajamento, tornando-se a ex-participante do BBB com mais seguidores na plataforma, ainda em 2021.

Após o BBB, ela fechou contrato com a Rede Globo como embaixadora do Globoplay e lançou uma série documental sobre sua vida. Além disso, assinou contrato com a Rodamoinho Records e Virgin Music Brasil, lançando seu primeiro EP. Atualmente ela tem uma carreira como cantora e influenciadora digital.

