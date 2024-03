Ivete Sangalo - Reprodução/Instagram

Publicado 21/03/2024

Rio - Ivete Sangalo, de 51 anos, enfrentou momentos difíceis até conseguir construir sua família com os três filhos. Desde o início de seu relacionamento com Daniel Cady, de 38 anos, em 2008, a cantora passou por abortos espontâneos.

De acordo com revelação feita pelo nutricionista em entrevista ao PodZé, foi necessário recorrer a tratamentos de fertilização para realizar o sonho de ter uma família grande . "Logo com seis meses de relacionamento, Ivete teve um aborto espontâneo, aí veio Marcelinho. Depois dele, a gente perdeu dois ou três bebês. A gente fez tratamento. Ivete engravidava, atrasava a menstruação, a gente fazia teste de farmácia, dava positivo, ficávamos na expectativa, dava um mês e ocorria o aborto espontâneo. É foda para a mulher, vai traumatizando", recordou na entrevista.

A chegada das gêmeas Marina e Helena foi uma surpresa, embora fosse uma possibilidade considerável, pois dois óvulos foram fertilizados durante o tratamento. "A gente queria ter a casa cheia. Eu tenho três irmãs, Ivete são seis. Um filho tem que ter companhia do irmão para dividir... E a gente fez tratamento. Começamos em São Paulo, um tratamento caro pra caramba. A gente veio pra Salvador, fomos sem expectativa, eram os últimos óvulos que Ivete tinha, por conta da idade, foi a última bala na agulha, e aí vieram as nossas duas filhas", ele acrescentou.

"Você não leva fé que vai ter gêmeos, até tê-los. Não dá para saber o que vai ser. E elas são bem diferentes uma da outra. Não só fisicamente, mas na personalidade. Uma é mais minha cópia, no estilo de ser, e a outra é a cópia da mãe todinha. Elas só pegaram o mesmo carro para chegar nesta vida (risos), mas os três são bem diferentes", concluiu.

A cantora conheceu o nutricionista quando estava se preparando para o Carnaval e o contratou para cuidar de sua alimentação diária. O relacionamento deles começou em julho de 2008, e apenas um mês depois decidiram morar juntos, estabelecendo uma união estável. Em setembro do mesmo ano, Ivete engravidou, mas infelizmente, em 20 de outubro, sofreu um aborto espontâneo após seis semanas de gestação.

No ano seguinte, em abril de 2009, Ivete anunciou novamente sua gravidez e deu à luz seu primeiro filho, Marcelo, em 02 de outubro daquele ano, no Hospital Português em Salvador, na Bahia. O casamento oficial de Ivete com Daniel aconteceu em 12 de maio de 2011.



Em 2017, Ivete revelou que havia perdido outros dois bebês nos anos anteriores devido a gravidez ectópica, uma condição na qual o embrião se desenvolve fora do útero e não pode continuar. Em setembro daquele ano, após um processo de fertilização, a cantora anunciou que estava grávida de gêmeas. Helena e Marina nasceram em 10 de fevereiro de 2018, no Hospital Aliança em Salvador, durante o sábado de Carnaval.