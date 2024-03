Ivete Sangalo compartilha registros de passeio na neve em família - Reprodução

Publicado 11/03/2024 22:25

Rio - Ivete Sangalo utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (11), para compartilhar registros de sua viagem em família. Após uma rotina intensa no Carnaval, a cantora mostrou que curtiu um dia de esqui ao lado do filho, Marcelinho, e dos sobrinhos.

Em seu Instagram, Ivete publicou um série de fotos e vídeos na neve, além de ter aproveitado para comer um doce em um restaurante. Nos comentários, os seguidores reagiram ao momento relaxante da artista: "Férias merecida da mami", afirmou um internauta. "Esse lugar é muito lindo", disse outra.

No fim do mês passado, Ivete deu um susto nos fãs ao revelar que tinha sido diagnosticada com pneumonia. Após ficar internada em um hospital de Salvador, na Bahia, a cantora recebeu alta e foi para casa.

