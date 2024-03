João Vicente de Castro reflete sobre vida de solteiro no programa Surubaum, de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso - Reprodução

João Vicente de Castro reflete sobre vida de solteiro no programa Surubaum, de Gio Ewbank e Bruno GagliassoReprodução

Publicado 12/03/2024 22:42

Rio - João Vicente e Nicole Bahls foram os convidados, desta terça-feira (12), do programa "Surubaum", comandado por Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, no Youtube. No episódio, o ator falou sobre sua vida de solteiro e refletiu sobre seus relacionamentos.

Ao ser questionado por Gio Ewbank se a vida de solteiro era complicada, João afirmou: "É uma delícia". Em seguida, ele complementou: "Eu tenho vontade de estar [com alguma pessoa], claro. A idealização do romance, do amor, no campo da fantasia, eu tenho muito estabelecido e sinto muita falta. O fato é que para mim, é muito difícil. Até porque eu virei o 'solteirão'. Mas eu namorei muito tempo, pouca gente sabe, mas eu namorei dos 22 [anos] aos 34, sem parar", disse.

"Só que aí eu fiquei muito tempo solteiro e aí eu me acostumei. E o que é se acostumar? Não é putari*, piscina, é não dar satisfação, é não ter que negociar tudo. Até porque eu sou muito passivo na relação amorosa (...) Para mim, foi sempre muito doloroso, é um problema que eu tenho que resolver na terapia (...) Gosto muito da minha liberdade", explicou.