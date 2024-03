Paula Amorim mostra reação de Breno Simões ao descobrir segunda gravidez - Reprodução

Paula Amorim mostra reação de Breno Simões ao descobrir segunda gravidezReprodução

Publicado 13/03/2024 16:50 | Atualizado 13/03/2024 17:08

Rio - Paula Amorim mostrou, nesta quarta-feira (13), a reação de Breno Simões ao descobrir que ela está à espera do segundo filho do casal e emocionou os seguidores. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a influenciadora revelou que escreveu a novidade na barriga e levantou a camisa na hora de tirar uma foto instantânea com a família.

"Escrevi na barriga a novidade e escondi com a blusa. Disse que ia usar a Polaroid para fazer uma foto da nossa família. Quando ele olhou para a câmera, levantei a blusa para a mensagem aparecer na foto. A imagem começou a revelar, então entreguei a foto para ele", contou Paula em um vídeo publicado no Instagram.

Ao ver a mensagem, Breno ficou bastante emocionado. "O que é isso que está escrito aqui? Deixa eu ver. Ah, mentira amor", disse às lágrimas. "Temos um papai chorão, sim", brincou Paula. Os dois já são pais de Theo, de quase dois anos.

Nos comentários, os seguidores se emocionaram com Breno. "Chorei e ri junto", disse Fernando Medeiros, ex-BBB. "As reações dele são as melhores", afirmou uma internauta. "Ai, estou chorando junto", disse outra.

Confira: