Letícia SpillerReprodução/Instagram

Publicado 13/03/2024 15:39 | Atualizado 13/03/2024 15:44

Rio - Leticia Spiller, aos 50 anos, compartilhou nas redes sociais na última terça-feira (12) uma série de fotos em preto e branco de um ensaio sensual. Nas imagens ela aparece completamente nua, deitada na cama e parcialmente coberta por um lençol.

fotogaleria

Na legenda da publicação, a atriz escreveu uma poesia sobre o tempo: "Poesia não é perda de tempo. Dorme o pequeno cão ao meu lado como se nem mesmo o insuportável trânsito de sexta-feira importasse. Meu pensamento é livre e ele não para de voar... Longe do carro. Longe do cão".

A carreira de Spiller começou na década de 1980, quando foi assistente de palco do "Xou da Xuxa", sob o codinome de "Pituxa Pastel", como paquita. Ao longo do tempo mostrou sua versatilidade, se tornou atriz e teve papéis marcantes em novelas como "Quatro por Quatro" e "O Rei do Gado".