Ana Hickmann e Edu Guedes - Reprodução/Instagram

Publicado 13/03/2024 13:27 | Atualizado 13/03/2024 13:39

Rio - Ana Hickmann desmentiu nesta quarta-feira (13) os boatos de que estaria grávida de Edu Guedes, seu atual namorado. Os rumores de uma suposta gravidez da apresentadora tiveram início após internautas sugerirem que esse poderia ser o motivo para o casal revelar o relacionamento na terça-feira (12).

De acordo com a assessoria de imprensa de Hickmann, a decisão de anunciar o relacionamento ao público partiu de ambos os apresentadores. A equipe afirma que os famosos quiseram contextualizar a situação para os filhos deles, Alexandre e Maria Eduarda, antes da divulgação na mídia.

A assessoria de imprensa da apresentadora também afirmou que Ana e Edu estão juntos há dois meses, ou seja, depois que ela se divorciou de Alexandre Correa, acusado por Hickmann de violência doméstica. Ela se separou dele em novembro do ano passado.

Segundo a própria Ana, ela se aproximou de Edu após o divórcio, mas eles já eram amigos há duas décadas. "Somos amigos há 20 anos. Trabalhamos juntos e essa amizade se desenvolveu. A vida nos levou por caminhos diferentes, houve um período em que não nos falamos, mas depois nos reconectamos", disse em entrevista ao podcast "Inteligência LTDA", no mês passado.

Apesar disso, a apresentadora negou categoricamente qualquer acusação de traição ao ex-marido. "Pode me acusar de qualquer coisa, mas afirmar que eu traí? Jamais. Se eu já fui traída, não sei. Você acha que se eu tivesse feito algo assim, as pessoas não saberiam? Isso seria impossível. Não houve traição, nunca traí ninguém, e as fofocas são apenas invenções. Essa história não tem fundamento porque não é verdadeira", enfatizou.