Ana Hickmann e Edu GuedesReprodução/Instagram

Publicado 12/03/2024 10:07 | Atualizado 12/03/2024 10:26

Rio - Ana Hickmann anunciou nesta terça-feira (12) que está namorando Edu Guedes. Ela fez uma publicação nas redes sociais para confirmar o relacionamento com o cozinheiro. Os rumores de que eles estavam juntos tiveram início após ela se divorciar do ex-marido, Alexandre Côrrea

"É sobre encontrarmos uma nova razão para sorrir, alguém para segurar nossa mão e ser feliz. É sobre a evolução de uma amizade para o amor, com cuidado e carinho. É sobre nos darmos uma nova oportunidade para viver as coisas mais belas", escreveu Ana ao se declarar para Edu.

Nos comentários da publicação, os internautas interagiram. "Deus abençoe vocês", comentou Cacau Protásio. "Você merece, Ana. Sejam felizes!", desejou Pathy de Jesus. A atriz Ingrid Guimarães preencheu a postagem com emojis de coração. "Felicidades" foi o comentário mais frequente entre o público.

A apresentadora compartilhou uma sequência de fotos de momentos de intimidade com Edu e em uma delas, ela aparece o beijando. Os dois se conhecem há mais de 20 anos. Em janeiro, Ana havia negado o envolvimento com o cozinheiro mas disse que ele era um "gatinho", ao podcast "Inteligência LTDA".

"Estou solteira, mas ele é um gatinho (risos). Se um dia eu não estiver mais solteira, vocês vão saber. Somos grandes amigos há 20 anos. Uma grande amizade renasceu agora. Podem me acusar de tudo, mas de traição, nunca. Estou solteira por enquanto", falou na época.