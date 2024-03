Mel Maia adota gata resgatada da rua - Reprodução

Publicado 12/03/2024 20:35

Rio - Mel Maia utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (12), para contar que adotou uma gata. A atriz, que havia resgatado o animal no dia anterior na rua e estava tentando conseguir um novo lar para ele, contou acabou resolvendo ficar com o felino.

"É, gente... Fiquei com a gatinha e eu nunca tive um gato antes. Ela me escolheu, não tem como. E essa é a Laila, gente. Está cheirosinha, não está mais com cheiro de esgoto. Encontrei ela no meio da rua no esgoto. A gente está animado. Agora o que falta é botar ela para conviver com o Joe [cachorro] porque eu já falei para vocês que ele não gosta muito de gatos, mas... vamos ver", contou.

Mais cedo, Mel revelou que tinha levado a gata para o veterinário e estava em busca de algum seguidor interessado em ficar com o animal. "Levamos a gatinha no veterinário, ela está desidratada, está desnutrida também, mas o exame dela está ok. Ela estava na rua, não está machucada, não quebrou nenhum membro", disse.

"Eu paguei a diária para a gatinha ficar hoje no veterinário até as 21h. Ela está internada mas está bem. Muito docinha, um amor! Eu queria muito mesmo poder ficar (...) mas o meu cachorro odeia gato. (...) Então não tem condições mesmo de eu ficar com esse gatinho. E eu estou fazendo esse story para ver se alguém que mora aqui perto, Barra, Recreio, que até as 21h hoje queira adotar uma gatinha, que vá cuidar. Porque gente, eu não vou deixar na mão de qualquer um", ressaltou.