Sandro Pedroso na lanchonete vaziaReprodução/Instagram

Publicado 12/03/2024 13:02 | Atualizado 12/03/2024 13:33

Rio - Ex-namorado de Susana Vieira, 81 anos, Sandro Pedroso, 40, usou suas redes sociais para lamentar a abertura de uma lanchonete em Anápolis, Goiás, que não recebeu nenhum cliente na inauguração.

"Estou um pouco sumido das minhas redes sociais, porque juntei todo o dinheiro que eu tinha e com ajuda de poucos amigos, montei um 'Pit Dog' assim que chamamos um bom lanche aqui no Goiás! Mas acabou que não veio nenhum cliente na inauguração. Mas assim, estou desanimado hoje? Mas não perco a fé", escreveu ele, que postou uma foto do local vazio na segunda-feira (12).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandro Pedroso (@sandropedroso)

Sandro também já foi casado com Jéssica Beatriz, filha do cantor Leonardo, e tem um filho com ela, Noah. O relacionamento chegou ao fim em 2020.

Pedroso estreou na TV na novela "Fina Estampa", em 2011. O namoro com Susana Vieira aconteceu em 2009.

Apoio nas redes

Sandro recebeu apoio de seguidores nas redes sociais. "Já vejo o lugar lotado e vc feliz comemorando! Bjo grande", disse Thiago Rodrigues.

Daniel Erthal, ex-galã de "Malhação" que é vendedor de bebidas ambulante, também reagiu: "Vai virar, bro", disse. "Você foi inspiração, irmão", respondeu ele.