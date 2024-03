Paulo André posa sem camisa e exibe tanquinho durante treino - Reprodução / Instagram

Publicado 11/03/2024 21:18 | Atualizado 11/03/2024 21:24

Rio - Paulo André, de 25 anos, publicou nesta segunda-feira (11), no Instagram, imagens do seu treino de atletismo. Nos cliques, o ex-BBB aparece sem camisa, exibindo a barriga definida.

"Faça chuva ou faça sol… ", escreveu ele na legenda da publicação.

Internautas foram à loucura com as fotos e enalteceram Paulo. "Queria ter o Paulo André, só para admirar porque dá até medo de tocar nesse monumento", disse um seguidor. "A gente sofre olhando esse homem!", comentou mais um. "Que perfeição", elogiou uma terceira. "Zero defeitos, vida", declarou a usuária.