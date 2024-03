Juliette diverte seguidores ao mostrar aula de inglês - Reprodução

Publicado 11/03/2024 19:23

Rio - Juliette divertiu os seguidores, nesta segunda-feira (11), ao mostrar sua aula online de inglês. A cantora está aprendendo o idioma com uma professora particular e brincou com sua dificuldade com a nova língua.

"Juliette, como vai seu inglês? (risos)", escreveu a artista na legenda da publicação. No vídeo, ela aparece com algumas dúvidas na hora de pronunciar as palavras no idioma e é ensinada pela profissional.

Nos comentários da publicação, internautas se divertiram com o registro e muitos até se identificaram com Juliette. "Eu no meu dia mais bilíngue", brincou uma seguidora. "Estou rindo tanto", disse outra. "Eu estou rindo mas eu sou igual", afirmou uma fã.

