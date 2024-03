Sthefany Brito desabafa e agradece carinho dos fã após anunciar segunda gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 11/03/2024 18:50 | Atualizado 11/03/2024 18:55

Rio - Sthefany Brito, de 36 anos, deu detalhes da sua segunda gravidez, nesta segunda-feira (11). Através do Stories no Instagram, a atriz se emocionou e caiu no choro ao falar sobre a novidade, anunciada no último domingo (10).

"Estava louca para poder contar para vocês, estava muito ansiosa para poder dividir com vocês a melhor notícia, o melhor acontecimento dos últimos tempos. Depois de um ano muito difícil para minha família, de muitas provações, enfrentamos todas super unidos, a gente recebe também todo mundo junto, graças a Deus, todo mundo podendo aproveitar muito esse momento”, disse ela, se referindo ao atropelamento de Kayky Brito em setembro de 2023.A artista é casada com Igor Raschkovsky, com quem teve Enrico, de 3 anos. "A gente está muito feliz, esse bebê foi muito desejado, muito esperado, a gente queria muito dar um irmão para o Enrico", completou.Sthefany também comentou sobre o volume da barriga da gestante. "Minha barriga está enorme. Não estava mais conseguindo sair e disfarçar muito a barriga. Amarrava um casaco, botava um vestido mais larguinho. Vamos ter outro meninão aí pela frente. O bichinho é grande. Pela ultra, já dá para ver que mamãe só faz filho grande", brincou."Como não é o primeiro filho, não dá tempo de muitas coisas. Tem um ali que está me requisitando o tempo todo. Ontem, a gente ficou bem juntinho aí botei para dormir, hoje escola, só consegui parar um pouquinho agora para falar com vocês", contou.Por fim, Sthefany agradeceu as mensagens e felicitações pelo segundo bebê. "Família crescendo graças a Deus, nos abençoando mais uma vez, e a vida é bela, maravilhosa. Daqui a pouco tem mais um nenêzinho aqui e eu nem consigo acreditar. Muito obrigada", concluiu.