Publicado 11/03/2024 16:38 | Atualizado 11/03/2024 16:58

Rio - Thiaguinho está completando 41 anos de vida nesta segunda-feira (11). Através das redes sociais, o cantor fez um post celebrando seu aniversário e publicou algumas fotos da sua festa. Nos comentários do post, diversos famosos deixaram homenagens para o pagodeiro.

O aniversariante agradeceu por esse novo ciclo que se inicia. "E hoje é meu dia de comemorar a vida! E de comemorar a sorte que tenho de viver essa vida que vivo! Rodeado de amor e carinho por todos vocês! Super obrigado por todas as mensagens, por todas as manifestações de carinho nesse dia tão especial…", iniciou Thiaguinho.



"Me emociono demais com os textos e vídeos de vocês… Mas agradeço mais ainda pelo carinho que vocês tem por mim todos os dias da minha vida! Beijo gigante pra esses amigos que não deixaram passar batido essa data especial e vieram me dar um beijo… Amo vocês! Bora, 4.1 THurbinado! Beijo do THio! Obrigado pelas orações e vibrações positivas! Me sinto cada dia mais especial!", finalizou o cantor.

Homenagem dos famosos



A ex-mulher, Fernanda Souza, compareceu na festa de aniversário de Thiaguinho e se declarou. "Parabéns de novo, Zim! Te amamos demais! Você é luz nas nossas vidas".



A namorada e ex-BBB, Carol Peixinho, demonstrou todo seu amor pelo parceiro. "Hoje é dia do melhor parceiro da vida, Thiaguinho. Do homem mais coração, honesto, doce, amigo, comprometido, generoso, leal…Parabéns, meu Amor! Te celebro todos os dias com muito amor e muita gratidão por você existir na minha vida! 4.1 chegou, hein, e na sua melhor versão! Viva muito esse novo ciclo, viva intensamente! Que ele chegue pleno de felicidade, prosperidade, saúde e muita vida! Vida pra viver, prosperar, vencer, transformar, conquistar, crescer, amar. Você me inspira todos os dias! Amo te amar, obrigada por tudo e estou pra você e por você sempre! Eu Te Amo demais".



"Parabéns meu amor ! Você merece o melhor da vida", escreveu Angélica. "Tudo de melhor Thiago!!! Saúde e sorte sempre!", desejou Otaviano. Parabéns meu amigo! Te amo!!! Vc merece THudo de melhor", declarou Giovanna Lancellotti. "Parabéns meu irmão, que Deus te abençoe hoje e sempre! Tamo junto demais", disse a dupla Matheus e Kauan.



Fernanda Gentil também parabenizou o amigo. "Feliz Aniversário, monstro, incrível, fera, talentoso, sinistro que fez o melhor aniversário da minha vida. Aliás, se quiser eu canto no seu também, sem problemas, me avisa que estou meio enrolada mas me viro aqui, porque claro, nada mais justo! Parabéns”