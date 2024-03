Viih Tube e Eliezer celebram 11 meses da filha com festa do ?Shrek? - Reprodução / Instagram

Viih Tube e Eliezer celebram 11 meses da filha com festa do ?Shrek? Reprodução / Instagram

Publicado 11/03/2024 17:20 | Atualizado 11/03/2024 17:48

Rio - Viih Tube e Eliezer capricharam no último "mesversário" de Lua Di Felice. A youtuber e o ex-BBB fizeram uma festa com o tema do filme "Shrek", para comemorar os 11 meses da filha. O casal pintou o rosto de verde e usaram fantasias para simular os personagens principais da animação.

fotogaleria

"Último mesversário escolhido por vocês: Shrek! 11 meses com a família toda participando, pra fecharmos com chave de ouro! Com a família e vocês de alguma forma ali! Foi o mais lindo, o mais divertido, o que ela mais aproveitou, obrigada meu Deus, pelos 11 meses cheio de saúde, amor, paz e alegria! E garanto, que no próximo filho farei tudo igual mesmo todas as mães de dois falando que vou pagar com a língua, elas que vão! (risos)", escreveu a influenciadora na legenda do post.

A festa, realizada já na nova mansão de Viih Tube e Eliezer, contou com uma linda decoração e deixou os fãs da família curiosos com o aniversário de um ano de Lua, que acontecerá em abril e terá três dias de comemoração. Os papais da bebê vêm dando spoiler nas redes sociais de como será a celebração.



"Dia de visita técnica da festa de um ano da Lua, que será um fim de semana num resort com 100 quartos fechados para a gente", explicaram, na ocasião.

Confira o vídeo: