Guilherme Leicam desabafa após receber críticas sobre sua aparência - Reprodução

Guilherme Leicam desabafa após receber críticas sobre sua aparênciaReprodução

Publicado 11/03/2024 16:58 | Atualizado 11/03/2024 16:59

Rio - Guilherme Leicam, de 33 anos, utilizou as redes sociais, neste domingo (10), para desabafar sobre as críticas que recebeu sobre sua aparência. O ator, que fez "Malhação (2015)", da TV Globo, rebateu os comentários que afirmavam que ele tinha engordado e envelhecido e pediu para tomarem mais cuidado com os julgamentos.

fotogaleria

"Como as pessoas são más né, gente? Essa semana um vídeo meu viralizou, um vídeo que me gravaram aí aleatoriamente entrando em uma escola para divulgar um curso e o que que pegou? Algumas pessoas foram lá nos comentários, isso no Tiktok, falar assim: 'Ah, como ele engordou. Como ele envelheceu! Fez 'demonização facial' isso e aquilo", começou Guilherme no vídeo publicado em seu Instagram.

"E cara, em 2024, ainda falar sobre o corpo de outra pessoa é uma coisa tão chata. Você não sabe porque eu engordei, você não sabe pelo que eu passei esse final e começo de ano, porque eu larguei um pouco meu visual. E outra, você não tem nada a ver com isso e não deveria estar apontando o dedo e falando que um engordou e outro emagreceu. Porque assim, você engorda, você está em depressão, você emagrece, está doente. Gente, vamos parar com isso, pelo amor de Deus!", pediu.

Em um trecho da legenda da publicação, o ator pontuou: " De verdade, eu acho falta de respeito, vamos tomar um pouco mais de cuidado com os julgamentos".

Confira o desabafo completo: