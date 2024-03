Giovanna Antonelli - Reprodução/Instagram

Giovanna AntonelliReprodução/Instagram

Publicado 11/03/2024 11:40 | Atualizado 11/03/2024 11:44

Rio - Giovanna Antonelli usou as redes sociais e compartilhou neste domingo (10) um ensaio nu. Na legenda, aproveitou para fazer uma reflexão.

"Um ensaio renascentista, essa foi nossa inspiração. A mulher renascentista dançava entre as pinceladas de coragem e notas de sabedoria", começou ela.

A atriz falou sobre a inspiração por trás das imagens , que remetem ao conceito histórico do renascimento. Ela descreveu sua representação como o equilíbrio entre a coragem e a sabedoria.

Para Giovanna, o espírito renascentista ecoa até os dias atuais com uma paixão contínua das mulheres pela autodescoberta e pelo empoderamento.

"Hoje, embarcamos numa viagem que une duas eras distintas de força feminina. Do Renascimento ao agora, com a essência única da mulher, e sua jornada ao longo do tempo", concluiu ela.