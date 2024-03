Claudia Alencar - Reprodução / Instagram

Claudia AlencarReprodução / Instagram

Publicado 11/03/2024 17:46 | Atualizado 11/03/2024 17:57

Rio - Cláudia Alencar, 73 anos, segue internada na clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul, tratando complicações de uma infecção bacteriana que teve em dezembro do ano passado.

fotogaleria

Segundo a assessoria da atriz, em nota enviada nesta segunda-feira (11), ela apresenta melhoras significativas no processo de recuperação da sua enfermidade e foi diagnosticada com síndrome miofascial pós-infecção sistêmica, "onde inclusive a coluna vertebral foi afetada com componente nevrálgico".

Claúdia Alencar já retornou os movimentos e está conseguindo andar há cerca de três semanas, mas, por prudência, continua sem previsão de alta, conforme a nota. "Agradecemos todo o carinho que vem sendo dispensado à atriz neste momento delicado".

Entenda o caso

Internada desde o dia 17 de dezembro, a artista deu entrada com uma infecção bacteriana que afetou a coluna e precisou passar por um procedimento na lombar com o objetivo era remover secreção.

Desde então, ela teve altos e baixos, apresentou melhora, piorou e ficou sem andar e agora passa por um novo período de recuperação.

Em janeiro, a assessoria dela comunicou a saída da atriz do elenco da novela "Beleza Fatal", da HBO. As gravações iniciaram no início do ano e ela ainda estava internada.