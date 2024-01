Claudia Alencar - Reprodução / Instagram

Publicado 29/01/2024 21:28

Rio - Claudia Alencar, de 73 anos, teve um novo boletim médico divulgado sobre seu estado de saúde, na noite de segunda (29). A atriz está internada desde o dia 17 de dezembro, na Clínica São Vicente, hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. Yann Hatchuel, filho da artista, ainda contou como está sua mãe.

"A sra. Claudia G Alencar segue internada, mantendo o quadro clínico estável e melhora laboratorial, em uso dos mesmos antibióticos. Sendo submetida a novos exames para esclarecimento de síndrome dolorosa. Por ora, sem previsão de alta hospitalar", diz o informe.Yann Hatchuel, que mora nos Estados Unidos, voltou ao Brasil para cuidar da mãe e expressou preocupação com o estado de saúde da artista. "Fico aliviado que a infecção bacteriana está bem controlada, mas agora me preocupo com esse novo problema. Mesmo após a cirurgia e com a infecção em estado mais agudo, minha mãe andava bem. A medida que esse mês foi passando, dores começaram a surgir e piorar. Nesse momento, ela não está mais andando. Torço muito que consigam desvendar o diagnóstico para poderem tratar o que acontece. Está muito difícil", falou Yann em nota divulgada pela assessoria de Claudia.