Karoline Lima Reprodução / Instagram

Publicado 29/01/2024 18:28 | Atualizado 29/01/2024 18:31

Rio - Karoline Lima, de 27 anos, compartilhou uma foto nesta segunda-feira (29), no Stories do Instagram, de sutiã de renda rosa para mostrar o resultado de sua mastopexia com prótese. A influenciadora também fez uma lipoaspiração mas ainda não compartilhou com seus seguidores.