Reprodução/InstagramIngra chora ao contar que o filho passou mal

Publicado 29/01/2024 14:26 | Atualizado 29/01/2024 14:28

Rio - Ingra Soares se emocionou ao contar aos seus seguidores, nesta segunda-feira (29), sobre a piora do seu filho Arthur, que nasceu com a síndrome de Patau e está internado desde que nasceu, em julho do ano passado.

"Se eu pudesse, te tirava daqui, sentiria todas as suas dores só para te ver bem. Quando você passa mal assim, com essa queda de saturação.... ver você todo roxinho, paralisado sem se mexer... me mata por dentro, me sinto tão incapaz, não posso fazer nada. Só consigo, em silêncio, clamar para Deus e pelo Espírito Santo nesse momento, para Deus não te levar... Dói demais, só eu sei como estou sendo forte. Eu te amo muito, Arthur", começou ela, casada com o cantor Zé Vaqueiro.

Ela contou em um vídeo bastante emocionada que tenta todos os dias ser forte.

"Como já falei para vocês, é muito difícil. Vim visitar ele, estava tudo bem e, do nada, passou mal. Teve queda de saturação, ficou todo roxinho, todo duro. Sempre é do nada, isso. É muito difícil isso. Nas primeiras vezes, enlouqueci, não sabia lidar com isso. Constantemente isso acontece, praticamente todos os dias. Têm dias em que a gente está mais sensível e não aguenta", disse ela.

Ingra explicou que o filho estava dormindo quando a saturação caiu. "Passou mal. É difícil. Passa tanta coisa em minha cabeça. Não é fácil. Mas vai dar certo", concluiu.

A síndrome de patau é uma doença genética caracterizada pela ocorrência de um conjunto característico de malformações congênitas oriundos da síndrome da trissomia do cromossomo 13.