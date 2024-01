Virginia Fonseca é dona da marca ’Wepink’ - Reprodução / Instagram

Publicado 29/01/2024 13:55

Rio - Virginia Fonseca, de 24 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar seu novo visual com os seguidores e acabou dividindo as opiniões dos internautas. A influenciadora, que é casada com o cantor Zé Felipe, afirmou que passou cerca de 15 horas no salão para conquistar o look que, por muitos, foi considerado "idêntico" ao anterior.

"Agora sim posso começar meu 2024! Escolhemos esse cabelo, pois eu amo praticidade e me filmo de qualquer ângulo, qualquer dia, acabando de acordar (risos), sem make na cara... Esse é um cabelo que fica bom em qualquer momento, sem contar que não irei precisar ficar retocando etc. Agora que eu estou 'gravidinha' (inclusive, usamos apenas produtos sem amônia), haja paciência para ficar horas e horas no salão, né?!", iniciou a loira ao publicar um vídeo em que mostra a nova cor de cabelo.

"Foi realmente uma transformação! Nunca tive o cabelo assim e estou completamente apaixonada! O WN arrasa demais! Gratidão a ele e a equipe dele que me atenderam num domingo e só saímos do salão às 6 da matina", concluiu a nora de Leonardo.



Nos comentários, porém, muitos discordaram do termo "transformação" para classificar o novo visual de Virginia. "Não aguento esses vídeos de mudança de cabelo dela que não muda nada", disparou um seguidor. "Ficou linda, mas não sei o porquê de tanto segredo, se ficou a mesma coisa", debochou outra.

Alguns admiradores, no entanto, apoiaram as novas madeixas da influencer. "Ouso a dizer que foi o cabelo que mais amei até agora", disse uma fã. "Amei, diva!", afirmou outra. "Perfeita de A a Z", opinou um usuário.