Lore Improta e Leo Santana lançam baile beneficente Noite da Aclamação Tábata Uchoa / Agência O DIA

Publicado 29/01/2024 07:41

Salvador - A dançarina Lore Improta e seu marido, o cantor Leo Santana, participaram neste domingo (28), em Salvador, de uma conversa com jornalistas para divulgar o baile de gala "Noite da Aclamação", um evento para celebrar a riqueza cultural da Bahia e que acontecerá na noite desta segunda-feira (29). Toda renda gerada pela iniciativa solidária será revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce.

"Eu trouxe a ideia de fazer esse evento por saber a importância da nossa cultura e a gente deve cada vez mais levar isso para o Brasil e para o mundo. Já está muito explícito que está acontecendo, a movimentação de Beyoncé, Viola Davis pra cá (Salvador) e várias outras personalidades...", inicia Lore Improta."A Noite da Aclamação é justamente pra aclamar a cultura baiana através da dança. Nós teremos vários dançarinos maravilhosos, teremos um espetáculo para contar a história do axé music, que Leo querendo ou não faz parte, e tem toda uma influencia na maneira dele de cantar, de produzir música, de fazer a sua arte... Então, a gente vai contar um pouco da história das pessoas que contruíram o axé music até os dias de hoje. Eu também queria muito falar sobre moda. Tem tantas coisas ricas na nossa cultura, que a gente pode trazer na nossa vestimenta também... A gente vai mostrar um pouco da nossa cultura através da dança, moda, arte, gastronomia", completa.Leo se mostrou orgulhoso da iniciativa da mulher e ainda mais para beneficiar as Obras Sociais Irmã Dulce. "O evento é idealizado 100% pela Lore. Eu sou um coadjvante, um parceiro. Me sinto lisonjeado de fazer um evento como esse, ainda mais pra uma instituição que faz parte da minha vida. As obras irmãs Dulce fazem parte da minha vida desde quando eu me entendo por gente", inicia o cantor, que explica que sua mãe já fez várias cirurgias com o apoio da instituição."Eu estudei a minha vida toda na Cidade Baixa, que é onde fica localizado o hospital da nossa Irmã Dulce... Minha mãe já fez diversos procedimentos cirúrgicos lá. A gente pensando em arrecadar fundos (para esse evento), pensando em para quem doar... E quando minha mãe viu a gente lá (nas Obras Irmã Dulce), ela se emocionou. Quando a gente (Leo e Lore) chegou lá, a gente também se emocionou porque é muito grande e ao mesmo tempo precisa de muita ajuda", completa o artista.A ideia não é recente, surgiu na pandemia e está sendo colocada em prática agora. "Isso não é de agora, a gente já vem pensando nisso. A gente pensou isso na pandemia, quando a gente soube que as obras da Irmã Dulce estavam precisando construir leitos de UTI. E a gente foi lá conhecer, entender como eles trabalham", afirma Lore.A Noite da Aclamação vai homenagear artistas pioneiros do axé music. "Eu sou um cara muito jovem", diz Leo, aos risos. "Mas eu peguei por osmose o sucesso desses artistas. Então, automaticamente você ouvia esses sucessos em toda periferia, porque é um som periférico, é um som de preto. Eu fui crescendo e isso foi me influenciando muito. Então pra mim, especificamente, é muito louco ter essas pessoas fazendo parte do evento, pessoas que a gente sempre ouviu, os artistas que levaram a música da Bahia pro Brasil afora. É muito especial e ao mesmo tempo muita responsabilidade. Vai ser uma noite muito especial de fato. A gente conseguiu reunir uma grande cúpula de artistas do nosso axé music de modo geral", comemora Leo."É justamente sobre isso, contar a história do axé music... Eu peguei bem pouquinho, porque esses artistas vieram antes de mim. Mas por eu trabalhar com dança, querendo ou não, eu sei os nomes dessas pessoas. Não conheço a fundo a questão musical, mas poder trazê-los nesse evento e trazer de novo a notoriedade, o espaço, a projeção, eu acho que é o mais especial de tudo... Eles construíram esse legado. Quando a gente pensa em fazer esse espetáculo, não só o evento, foi justamente pra fazer essa homenagem, mostrar como tudo isso foi construído. Eu estava com a Gilmelandia e a Sara Jane no especial do É o Tchan no 'Altas Horas' e eu fiz o convite lá mesmo. Somos a nova geração, e ter essa troca, essa reciprocidade é o mais importante de tudo", finaliza Lore Improta.*A repórter viajou a convite da organização do evento