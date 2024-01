Luana Piovani - Reprodução / Instagram

Publicado 29/01/2024 09:03 | Atualizado 29/01/2024 09:07

Rio - Luana Piovani, de 47 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para compartilhar alguns registros em que aparece ao lado da mãe, Francis Piovani, e da filha, Liz, de 8. A atriz ainda aproveitou para refletir, através do Instagram, sobre as três gerações de mulheres de sua família e garantiu elogios dos fãs.

"Imaginem o quanto esses registros emocionam-me... Três gerações, quanta virada de mesa! Reparem no olhar da Lizoca para si! Que lindo de ver! Se ama, se enxerga, sorri para si!", iniciou a artista falando sobre a herdeira, que é gêmea de Bem.



Na sequência, a loira aproveitou para enaltecer a matriarca. "Minha santa mamma, Francis Piovani, dona da por** toda! Foi ela que me ensinou a sempre bater na porta, mas não deixar nunca de entrar! Graças a Deus, consegui! Ela se sabe e sente-se amada, confia em si. Sabe que tem valor", ponderou.

"Voltei para as lembranças de NYC (Nova York), que ainda não acabaram, mas ando muito ocupada comigo pós-operada, tartaruguei. Boa semana, mundão! Caba, não!", finalizou Luana que, recentemente, realizou uma cirurgia no joelho.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para enviar mensagens de carinho ao trio. "Nossa, como sua mãe é linda! Já sei de onde veio a sua beleza! A filhota também!", elogiou uma admiradora. "A Liz está ficando linda igual à você!", opinou outra. "Família linda e abençoada! Admiro sua força, coragem e determinação! Você é a mulher mais empoderada que conheço e me representa como mulher, diz o que pensa, faz o que quer e vive como quer, sem medo de se jogar e ser feliz!", ponderou ainda uma internauta.

Além de Bem e Liz, a atriz ainda é mãe de Dom, de 11 anos. As três crianças são frutos de seu antigo relacionamento com surfista e ex-BBB Pedro Scooby, entre os anos de 2013 a 2019.