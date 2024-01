Luana Piovani recebe alta hospitalar - Reprodução do Instagram

Luana Piovani recebe alta hospitalarReprodução do Instagram

Publicado 24/01/2024 12:48

Rio - Luana Piovani, de 47 anos, recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta quarta-feira, após passar por uma por uma cirurgia no joelho. A atriz, que vive em Portugal, mas está passando um período no Brasil, compartilhou um vídeo no Instagram Stories deixando a unidade de saúde e brincou: "Lavou tá novo, agora é cuidar. Recauchutagem 'done'".