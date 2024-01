Karoline Lima fala sobre planos de segunda gravidez após realizar plásticas - Reprodução / Instagram

Publicado 29/01/2024 09:41

Rio - Karoline Lima, de 27 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para conversar com os seguidores e revelou seus planos de ter um segundo filho. Após realizar a mastopexia com protese — cirurgia para elevar e remodelar os seios — e uma liporaspiração , a influenciadora, que já é mãe de Cecília, de 1, fruto do antigo relacionamento com o jogador Éder Militão, afirmou que deseja dar à luz novamente depois de casar-se.