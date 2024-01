Zé Vaqueiro e Ingra Soares - Reprodução

Publicado 12/01/2024 20:34

Rio - Ingra Soares, mulher de Zé Vaqueiro, atualizou seus seguidores sobre o estado de saúde do seu filho Arthur, de seis meses.

O bebê, que nasceu em julho de 2023, foi diagnosticado com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, conhecida também como síndrome de Patau. Ele está internado desde o seu nascimento.Ela contou que o filho apresentava com frequência queda de saturação e que ela e Zé ficavam preocupados em como reagiriam se ele tivesse isso em casa."Ele entende tudo. Tenho fé em Deus que tudo isso vai passar, ele vai pra casa e a gente vai fazer muito mais por ele, vai evoluir cada vez mais. Não vamos desistir. Acredito que esse grande dia está perto de chegar, ele é incrível", contou.A mulher do cantor falou ainda sobre sua fé. "A fé é quando você tem que acreditar, as respostas não são imediatas, aí você tem que saber que não pode desistir. É você crer, acreditar no impossível. Confio em Deus e vai dar certo", disse."Se eu já era uma mulher de fé, eu acredito mais ainda. A gente está acompanhando o milagre de Deus, só tenho motivo para sorrir e agradecer".Ingra disse que durante a gestação foi bastante julgada por não postar fotos da barriga. "Hoje me pego me pensando, lá quero saber de foto, quero saber se o meu filho vem pra casa, se está saudável. Se quando ele chegar em casa vou poder comprar tudo para ele ficar bem. Quero que possa conseguir levar ele, passear, se Deus abençoar, esses são os pedidos do meu coração", concluiu.