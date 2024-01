Jatinho de Murilo Huff cai em vala - Reprodução do Instagram

Publicado 29/01/2024 15:02 | Atualizado 29/01/2024 15:15

Rio - O jatinho de Murilo Huff caiu em uma vala no Aeroporto Santa Gevoveva, em Goiânia, nesta segunda-feira (29). O artista, no entanto, não estava dentro da aeronave durante o incidente, já que está em turnê com sua equipe nos Estados Unidos. Em nota, a assessoria de imprensa do artista, que é ex de Marília Mendonça, deu mais detalhes sobre a situação e esclareceu não houve feridos.

"Murilo Huff e sua equipe estão em turnê nos Estados Unidos. O avião do cantor estava sendo levado para a área reservada no aeroporto de Goiânia para realizar ensaios no solo, quando houve uma intercorrência técnica, na manhã desta segunda-feira, dia 29", inicia o comunicado.

"Para esse tipo de tarefa não há intenção de voo e é realizada sem passageiros a bordo, somente equipe técnica, que não sofreu qualquer dano físico. A aeronave já foi liberada pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) que dispensou maiores investigações, por se tratar de incidente de pequena relevância", conclui.

No Instagram Stories, Murilo tranquilizou os fãs. "Passando pra tranquilizar todo mundo sobre o episódio do avião. Estou aqui nos Estados Unidos fazendo show, turnê. Não estava na aeronave, não tinha ninguém da minha equipe dentro do avião também. O que aconteceu é que ele estava saindo de um hangar para ir para outro hangar, que é o hangar da oficina, da manutenção dele, periódica. A gente sempre está fazendo manutenção para garantir nossa segurança. Acabou que ele acabou caindo dentro de uma vala. O avião não iria voar. O que aconteceu foi isso. Fiquei sabendo só agora", relatou o sertanejo.

A aeronave em questão está registrada em nome da M Show Produções e eventos LTDA, que tem Murilo como sócio. O jatinho é da fabricante Cessna Aircraft, pode transportar até 11 pessoas e precisa de pelo menos dois profissionais na tripulação.