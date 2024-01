Lucas Pizane e a namorada, Beatriz Esquivel, no evento beneficente de Lore Improta e Léo Santana - Leo Franco/ AgNews

Lucas Pizane e a namorada, Beatriz Esquivel, no evento beneficente de Lore Improta e Léo SantanaLeo Franco/ AgNews

Publicado 29/01/2024 22:11

Salvador - Lucas Pizane marcou presença, nesta segunda-feira (29), no baile beneficente "Noite de Aclamação", organizado por Lore Improta e Léo Santana, em Salvador . No evento, o ex-participante do BBB 24 comentou, em entrevista para osobre os comportamentos dos brothers com Davi no reality show que vem sido alvos de críticas por parte do público.