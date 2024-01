Eliezer compartilha registros de seu aniversário - Reprodução

Publicado 29/01/2024 20:06

Rio - A influenciadora Viih Tube deixou seguidores admirados com seu grau de semelhança com a filha, Lua, após posar ao lado da pequena. Nesta segunda-feira (29), a ex-sister, de 23 anos, estourou o "fofurômetro" ao compartilhar uma sessão de fotos que fez com a herdeira.

fotogaleria

"Ela tá a minha cara sim e eu posso provar. Trabalho com provas hahaha", escreveu a youtuber na legenda da publicação. Nos registros, a mãe coruja aparece com Lua no colo, brincando e dando beijinhos na bebê de 9 meses. Além de suas expressões faciais idênticas, a dupla surge até usando roupas parecidas, com ambas vestindo macacões na cor lilás. A herdeira é fruto do casamento da influencer com o ex-brother Eliezer, que foi oficializado um mês antes de Viih dar à luz.Não demorou para que internautas fossem aos comentários para concordar com as afirmações da artista: "Tá mesmo, Viih. Sua cara todinha", disse uma fã. "Nossa tá muito parecida mesmo. Eu ia falar justamente isso antes de ler a legenda kkk", contou outra. "Ai, socorro com essas fotos. Lua é perfeita demais e tá a cara da Viih", declarou uma terceira. "Mini 'Vihtubinha'! São a mamãe e filhinha mais lindas do mundo!", exclamou mais uma.