Isis Valverde aposta em look divertido e fãs fazem comparação com ChuckyReprodução/Instagram

Publicado 29/01/2024 19:17 | Atualizado 29/01/2024 19:19

Rio - Isis Valverde, de 36 anos, chamou atenção com seu look para curtir um cineminha com seu noivo, Marcus Buaiz. Neste domingo (28), a atriz investiu em um visual divertido para ir no encontro com o amado, mas acabou deixando internautas assustados com a semelhança entre suas roupas e as do boneco assassino Chucky.