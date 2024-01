Felipe Titto grava meme com áudio do coach Pablo Marçal durante viagem de jatinho - Reprodução/Instagram

Felipe Titto grava meme com áudio do coach Pablo Marçal durante viagem de jatinhoReprodução/Instagram

Publicado 29/01/2024 15:20

Rio - Felipe Titto, de 37 anos, aproveitou um áudio do coach Pablo Marçal para fazer uma brincadeira durante uma viagem particular de avião. Neste domingo (28), o artista divertiu seguidores com um vídeo onde ele alerta o piloto sobre um "defeito" na turbina do jatinho e chega até a oferecer ajuda para pousar a aeronave.

"Vocês sabem que uma das turbinas não tá funcionando, né? Mas fiquem tranquilos, vocês foram treinados pra isso. Ó, tá vendo ali? É a pista de pouso. Vocês vão conseguir. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá, piloto? Fica tranquilo", dublou o ator em um clipe que publicou no Instagram. Na postagem, Felipe aparece no meio de um voo particular, olhando pela janela enquanto finge preocupação com a falha técnica de mentirinha. O modelo conseguiu até convencer o comandante do jato a participar da piada, que dá o sinal de positivo para o empresário assumir o controle caso a situação complicasse. O trecho foi extraído de uma palestra em que Pablo alega ter tido mais calma que o próprio piloto quando vivenciou uma pane no helicóptero onde estava.A gracinha acabou chamando a atenção tanto do criador do meme quanto de outros internautas, que foram aos comentários para elogiar a criatividade do apresentador: "Brabo!! Achei que era só eu!!", brincou Marçal. "Esse maluco passou dos limites... Deus é mais", escreveu o chef Henrique Fogaça. "Zerou a trend. É o deboche em pessoa, eu amei", contou uma pessoa. "E bate palma ao contrário igual o Marçal fala, você consegue?", indagou outra. "Herói demais! kkkk", riu uma terceira. "Até o Titto pegou o código. Não sabia que tinha Marçal no sobrenome", caçoou mais uma.