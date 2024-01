Jonas Sulzbach compartilha progresso da obra na mansão que ele e Mari Gonzalez estão construindo - Reprodução / Instagram

Publicado 29/01/2024 17:08

Rio - Jonas Sulzbach, de 37 anos, mostrou nesta segunda-feira (29), através do Stories no Instagram, como está a evolução da mansão que ele e Mari Gonzalez estão construindo. O influenciador fez um vídeo compartilhando como estão as janelas e a área externa com a piscina pronta. O casal está passando por um "período de reflexão", vivendo um pouco mais a sua vida individual, mas a obra permanece.