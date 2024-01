Kéfera cria dancinha cheia de deboche para música do ator Dado Dolabella - Reprodução/Instagram

Publicado 29/01/2024 17:52

"Não tinha dado boa tarde ainda. Segundou, hein?", escreveu a artista na legenda da publicação. No clipe, Kéfera aparece usando um conjunto de top e short de academia, fazendo caras e bocas engraçadas enquanto inventa uma dancinha para ilustrar a composição que Dado dedicou à namorada, que está participando do 'BBB 24'. Mais cedo no mesmo dia, a apresentadora já tinha criticado uma fala de Wanessa sobre o brother Davi , alegando que o companheiro da filha de Zezé Di Camargo era bem mais assustador do que o motorista de aplicativo. A dona do canal '5inco minutos' também já chegou a ser cogitada como uma das possíveis integrantes do reality , pouco antes da edição deste ano começar.Internautas caíram na gargalhada com a palhaçada nos comentários da postagem: "A vergonha alheia que me deu essa música, gente kkk", riu uma seguidora. "Só o deboche, meu Deus... Ela faz o show dela", admirou outro. "Misericórdia! Isso é 'dadosplaining'", caçoou um terceiro. "Olha ela hablando sobre o 'BBB'. Kéfera ia ser perfeita lá na casa! O auge", afirmou mais uma.