Kéfera fala sobre convite para o BBB 22Reprodução de vídeo

Publicado 03/02/2022 15:10

Rio - Kéfera Buchmann abriu o jogo e falou sobre o convite que recebeu para participar do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, em entrevista ao o podcast Poddelas, apresentado por Tata Estanciecki e Boo Unzueta, na noite desta quarta-feira. Ela ainda revelou o motivo de não ter aceitado a proposta.

"No ano passado, eu não entendi e não sei de onde tiraram que eu iria para o BBB, porque não rolou convite. Neste ano entraram em contato comigo. Queriam marcar uma conversa, e eu falei que não me sinto pronta para uma experiência dessa", destacou. "E você negou de primeira?", perguntou Boo. "Praticamente", respondeu a atriz e digital influencer.

Ela ainda explicou que, quando recebeu a mensagem de um produtor da Globo, achou que o convite era pra uma novela. "Recebi uma mensagem de um fulano de tal falando: 'Sou produtor de elenco aqui da Globo e quero te fazer um convite'. Na hora eu falei: 'Novela! Yes!'."

No entanto, a proposta era pra Kéfera participar do reality. "Nossa eu fiquei apavorada! Fiquei muito assustada porque até agora era só especulação. Falei que eu não sabia muito se era a minha vibe e que não estava pronta para uma experiência dessas", desabafou ela, que completou: "Ele veio atrás de mim e eu esqueci de responder ele. Rolou mais uma mensagem e eu não respondi. Deixei literalmente no vácuo".

A atriz, inclusive, confessou que se arrepende de não ter respondido o produtor. "Eu fiquei com muito medo de ir pro BBB justamente porque já teve a época que era moda odiar a Kéfera. Era muito legal odiar a Kéfera. A moda do momento era ser hater meu. E eu acho que eu sou o tipo de pessoa que é muito extremo. Ou a pessoa me ama muito ou me odeia muito. Não tem um meio termo", justificou.