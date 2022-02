Rafa Brites e Felipe Andreoli - Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2022 11:55 | Atualizado 03/02/2022 12:21

Rio - Grávida de nove meses do segundo filho, Rafa Brites, de 35 anos, encantou a web ao posar totalmente nua em uma piscina. Posicionada contra a luz do pôr-do-sol, a mamãe posou para as lentes da câmera e deixou a silhueta do barrigão em evidência.

Em um cliques, Rafa ainda conta com a presença do marido, o também apresentador Felipe Andreoli, de 41 anos, que faz um carinho especial na barriga da esposa. O casal, que espera o pequeno Leon, já é papai de Rocco, que completou 5 anos nesta quarta-feira.

"Leon, 02", sintetizou a apresentadora na legenda. "Que lindeza, gente", elogiou Fernanda Gentil. "Deusa nível master", escreveu a ex-BBB Carol Peixinho. "Incrível as fotos! Parabéns", postou uma seguidora. "Explosão de amor", destacou outra.