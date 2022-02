Tatá Werneck - Reprodução/Instagram

Tatá WerneckReprodução/Instagram

Publicado 03/02/2022 18:09

Rio - Tatá Werneck pegou os fãs de surpresa ao surgir com um novo visual, nesta quinta-feira (3), em seus Stories do Instagram. Em sequência de vídeos, a humorista aparece com o cabelo mais curto, com fios lisos na altura do ombro. Horas antes, a apresentadora do "Lady Night" havia publicado uma foto com o cabelo longo e as pontas loiras.

fotogaleria

Pelo cenário visto ao fundo de alguns vídeos, é possível perceber que Tatá ostentou o novo visual durante as gravações do "The Masked Singer Brasil", sem dar detalhes da mudança. No entanto, a comediante marcou em seus Stories o beauty artist Silvio Giorgio, conhecido por seu trabalho com perucas, o que levanta a possibilidade do cabelo curto ser temporário.



Nas redes sociais, fãs da humorista elogiaram o novo visual, apesar de não estar confirmado se Tatá cortou o cabelo ou apenas usou uma peruca para a gravação do reality musical. "A Tatá Werneck ta lindíssima com esse cabelo novo, tô apaixonado", declarou um internauta. "Se abrir minha cabeça só tem Tatá Werneck de cabelo curto", brincou outra seguidora. "A gata tá um luxo", disparou mais um perfil.

Confira:

Se abrir minha cabeça só tem tata werneck de cabelo curto pic.twitter.com/1P1anCuKLW — fabi (@sereiex) February 3, 2022

A tata werneck ta lindissima com esse cabelo novo to apaixonado — Pedro (@MisterCalopsita) February 3, 2022