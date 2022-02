Juju Salimeni - Reprodução

Publicado 03/02/2022 18:38

Rio - Juju Salimeni compartilhou com os seguidores imagens da última sessão de remoção da tatuagem com o nome do ex-marido, Felipe Franco, localizada em seu pulso. A apresentadora e o fisiculturista ficaram juntos por 14 anos.

fotogaleria "Esta é a última sessão. Saiu quase tudo, está praticamente zerada", contou. "A tatuagem da Juju remove mais facilmente porque o metabolismo dela é super acelerado", esclareceu a esteticista.

Atualmente, a apresentadora namora o fisiculturista Diogo Basaglia, e aproveitou a sessão para incentivar que as pessoas tenham uma vida saudável. "Tá vendo que vale a pena fazer dieta e treinar? Não é só para ficar com o corpo legal", disse.