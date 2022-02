Fotos! Luísa Sonza e Pabllo Vittar sensualizam em ensaio

Rio - Luísa Sonza e Pabllo Vittar arrasaram ao realizar um ensaio fotográfico improvisado em São Paulo. As cantoras fizeram poses bastante sensuais e divertidas. O resultado foi compartilhado pela própria Luísa no Instagram, nesta quinta-feira, e levou os fãs das artistas à loucura. "Merd* de garota gostosa", escreveu ela na legenda.

Amigas, as duas já gravaram musicas juntas e cantaram ao vivo em algumas oportunidades. Lançada em 2019, "Garupa" tem mais de 75 milhões de visualizações somente no YouTube. Já em 2021, Luísa incluiu a faixa Modo Turbo", com Pabllo e ANitta, no disco "Doce 22". O clipe tem mais de 171 milhões de visualizações.

