Luana Piovani é entrevistada por Theodororeprodução do Youtube

Publicado 03/02/2022 17:30

Rio - Luana Piovani, de 40 anos, falou abertamente sobre seus antigos relacionamentos em entrevista ao canal Téte a Theo, no Youtube. No bate-papo com Theodoro Cochrane, a atriz disse que 'pegou muito' Rodrigo Hilbert e Paulinho Vilhena, namorou Marcos Palmeira e viveu um affair com Selton Mello. "Rico Mansur, João Paulo Diniz... Você teve uma facção de milionários?", quis saber o filho de Marília Gabriela. "Antes eu tivesse pego todos os milionários. Muito pelo contrário, 80% das vezes estava pagando as contas e as viagens", revelou a loira.

Na entrevista, Luana também falou sobre a participação do ex-marido, Pedro Scooby, com quem teve três filhos, Bem, Liz e Dom, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Ela disse que está na torcida para o surfista conquistar o prêmio de R$1,5 milhão. "Que fique rico e que, cada vez mais, dê possibilidade para meu filhos. Que vá criando mais juízo, mais responsabilidade. Eu sou otimista, acredito que idade e maturidade melhoram muito a gente", disse.



Relação com Rodrigo Santoro

A atriz também abriu o jogo sobre seu relacionamento com Rodrigo Santoro, entre 1997 e 2000. O namoro chegou ao fim após ela trair o ator com o empresário Christiano Rangel durante o Carnaval. Ela confessou que o ator era ciumento, mas negou que Santoro fosse abusivo.

"Eu acho que hoje as coisas estão muito a ferro e fogo. Hoje, com essa informação, a gente consegue entender a manipulação do outro. Mas a gente começa a vida jovem! A gente não sabe nada! Então o mais esperto vai dominando. E eu não me vejo num lugar justo de dizer que foi abusivo ou não. Era uma relação de troca. E eu sempre tive uma relação muito tranquila com o fato das pessoas virem falar comigo, de ser exposta... E ele não. Então era muito difícil lidar, porque eu era um 8 e ele era um 80. E óbvio que a gente tinha momentos onde se indagava a postura um do outro. Eu nunca achei que isso fosse abusivo. O que eu acho que foi abusivo foi a maneira como me crucificaram e eu me deixei crucificar, mas porque eu era muito jovem".